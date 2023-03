Wirtschaftspolitik 1000 Ford-Arbeitsplätze im Saarland bis Ende 2023 gesichert

Eine neue Betriebsvereinbarung für den Ford-Standort Saarlouis sichert rund 1000 Beschäftigten einen Arbeitsplatz bis zum Endes des Jahres 2032. Das sind mehr, als das Unternehmen bislang angekündigt hatte, Ford-Deutschland-Chef Martin Sander hatte Ende 2022 in einem Schreiben an die Belegschaft die „Zusage für 500 bis 700 Beschäftigte“ gegeben. Am Mittwoch stellte der Ford-Betriebsvorsitzende in Saarlouis, Markus Thal, die Vereinbarung in einer Betriebsversammlung vor.