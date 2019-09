100 Tage bis Heiligabend: Handel bereitet sich vor

Mainz Alle Jahre wieder: 100 Tage vor Heiligabend laufen die Vorbereitungen für das Weihnachtsgeschäft bei den Händlern von Adventskalendern, Christbäumen und Geschenken längst auf Hochtouren. Knackt die Branche dieses Jahr die 100-Milliarden-Euro-Grenze?

2018 lag der Weihnachtsumsatz mit 98,7 Milliarden Euro in Deutschland so hoch wie nie zuvor. Die beliebtesten Geschenke im vergangenen Jahr waren dem Einzelhandelsverband zufolge übrigens - Geschenkgutscheine.

Bei den Weihnachtsbäumen rechnen die Fachverbände in diesem Jahr mit relativ stabilen Preisen. „Bei einigen Größen und Qualitätsklassen können die Preise um wenige Euro pro Baum steigen“, sagte Clemens Hoh vom Verband Natürlicher Weihnachtsbaum der Deutschen Presse-Agentur. Durch Hitze und Trockenheit hätten die neu angepflanzten Bäume gelitten. „Das Angebot an natürlichen, heimischen Weihnachtsbäumen wird in diesem Jahr nicht ganz so groß sein wie in den vergangenen Jahren. Aber gemeinsam sorgen Erzeuger und Händler dafür, dass jeder Kunde rechtzeitig seinen Baum bekommt“, versprach Hoh.