100 Bundeswehrsoldaten in Rheinland-Pfalz im Corona-Einsatz

Mainz In Rheinland-Pfalz befinden sich aktuell etwa 100 Bundeswehrsoldaten im Einsatz gegen das Coronavirus. Das teilte ein Sprecher des Landeskommandos Rheinland-Pfalz am Montag auf Anfrage mit. Etwa 45 Frauen und Männer seien in den Gesundheitsämtern von acht Landkreisen tätig, um Infektionsketten aufzuspüren.

Außerdem würden Sanitätssoldaten Abstriche für Tests von möglicherweise infizierten Menschen nehmen. Zudem unterstütze die Bundeswehr die Ämter beispielsweise bei der Auswertung von Formularen, wie der Sprecher des Landeskommandos sagte.