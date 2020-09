1. FCK: Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eröffnet

Kaiserslautern Das Amtsgericht Kaiserslautern hat das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung des viermaligen deutschen Fußball-Meisters 1. FC Kaiserslautern eröffnet. Dies teilte der Drittligist am Dienstag mit. Das Gericht setzte für den 29. Oktober eine Gläubigerversammlung unter der Leitung des zuständigen Richters fest.

Die mit über 20 Millionen Euro verschuldeten Pfälzer hatten am 15. Juni den Antrag auf die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. Im Laufe des vorläufigen Verfahrens habe der Verein den Insolvenzplan konzipiert, sagte Kaiserslauterns Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt. „Der Insolvenzplan liegt den Mitgliedern des vorläufigen Gläubigerausschusses bereits in einer vorläufigen Version zur weiteren Abstimmung vor“, sagte der 51-Jährige.