Saar-Pfalz-Derby : Saar-Pfalz-Derby: Saarbrücken und Lautern teilen sich Punkte

Saarbrücken Im ersten Derby in einem Punktspiel seit 1993 zwischen dem 1. FC Saarbrücken und 1. FC Kaiserslautern gibt es keinen Sieger. Beide Clubs bleiben seit sechs Drittliga-Partien ungeschlagen - und der Aufsteiger aus Saarbrücken an der Tabellenspitze.

Im Saar-Pfalz-Derby der 3. Fußball-Liga haben sich der 1. FC Saarbrücken und der 1. FC Kaiserslautern beim 1:1 (0:0) die Punkte geteilt. Das Führungstor für die Roten Teufel erzielte am Sonntag Kenny Prince Redondo in der 59. Minute. Für den Aufsteiger traf Maurice Deville (88.) zum späten Ausgleich. Beide Clubs blieben damit zum sechsten Mal hintereinander ungeschlagen. Es war das erste Mal seit 1993, dass sich die Saarländer und die Pfälzer wieder in einem Punktspiel gegenüberstanden.