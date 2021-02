1. FC Saarbrücken spielt 1:1 beim Halleschen FC

Zwei Fußballspieler kämpfen um den Ball. Foto: picture alliance/Sophia Kembowski/dpa/Symbolbild

Halle Das Duell der Tabellennachbarn in der 3. Fußball-Liga zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem Halleschen FC ist am Montagabend mit 1:1 (0:0) zu Ende gegangen. In einer attraktiven Partie mit zahlreichen Torchancen auf beiden Seiten erzielte Julian Schmidt-Günther (44.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Minute) die Führung für die Saarländer. Nach einer Vorlage von Nicklas Shipnoski schoss der Gästestürmer den Ball aus kurzer Distanz ins Tor. Den Ausgleich für die Platzherren erzielte Jonas Nietfeld (73).

Saarbrückens Trainer Lukas Kwasniok musste auf Steven Zellner, Sebastian Bösel, Mario Müller und Manuel Zeitz verzichten. Kapitän Zeitz musste wegen einer Roten Karte nicht nur in Halle pausieren, sondern wird seiner Mannschaft auch in den kommenden zwei Drittliga-Partien fehlen.