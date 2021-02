1. FC Saarbrücken nach Sieg in Verl nahe am Spitzentrio

Verl Saarbrücken siegt beim torgefährlichsten Team der 3. Liga souverän. Die Mannschaft von Chefcoach Kwasniok kann nun sogar in den Aufstiegskampf eingreifen.

Der 1. FC Saarbrücken hat das Aufsteigerduell in der 3. Fußball-Liga beim SC Verl mit 3:1 (2:0) gewonnen und rückt immer näher an das Spitzentrio heran. Der 22-jährige Linksaußen Minos Gouras mit einem Doppelpack in der 11. und 55. Minute und Sven Köhler (19.) mit einem Eigentor trafen am Samstag für die Saarländer, die sich mit 40 Punkten am Rivalen vorbei auf den sechsten Tabellenplatz schoben.