1. FC Saarbrücken leiht Nürnberger Schleimer aus

Lukas Schleimer. Foto: Nicolas Armer/dpa/Archivbild

Saarbrücken Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken hat Offensivspieler Lukas Schleimer vom 1. FC Nürnberg für ein Jahr ausgeliehen. Dies teilte der Aufsteiger am Montag mit. Der 20-Jährige hat bei den Franken einen Profivertrag, kam aber vor allem in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Bayern zum Einsatz.