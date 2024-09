3. Liga 1. FC Saarbrücken feiert ersten Heimsieg

Dank Kasim Rabihic hat der 1. FC Saarbrücken seinen ersten Heimsieg in dieser Saison geschafft. Der 31 Jahre alte Joker erzielte beim 1:0 (0:0) gegen den FC Viktoria Köln das Tor des Abends im Ludwigsparkstadion. Damit sind die Saarländer am siebten Spieltag der 3. Fußball-Liga an den Kölnern vorbeigezogen und in der Spitzengruppe.