1. FC Kaiserslautern unterliegt in Würzburg

Eine Reihe von Fußbällen. Foto: Jan Woitas/zb/dpa/Symbolbild

Würzburg Der wirtschaftlich angeschlagene 1. FC Kaiserslautern steckt auch sportlich weiter in der Klemme. Die Pfälzer kassierten am Dienstag bei den Würzburger Kickers eine 0:2 (0:0)-Niederlage und müssen sich in der 3. Fußball-Liga weiter mit dem Thema Abstiegskampf beschäftigen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Robert Herrmann (62. Minute) und Patrick Sontheimer (74.) schossen die überlegenen Würzburger zum verdienten Heimerfolg. „Wir haben gegen eine starke Mannschaft gespielt. Das war ein Spiel, wo man anerkennen muss, dass der Gegner besser war“, sagte FCK-Trainer Boris Schommers.

Aufseiten der chancenlosen Roten Teufel, die am Montag beim Amtsgericht Kaiserslautern einen Insolvenzantrag gestellt hatten, verhinderte Torhüter Lennart Grill mit zahlreichen Paraden eine noch höhere Niederlage. „Die Umstände der letzten Tage haben gar keine Rolle gespielt“, betonte Schommers mit Blick auf die Turbulenzen beim viermaligen deutschen Meister.