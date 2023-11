2. Bundesliga 1. FC Kaiserslautern trennt sich von Schuster

Noch am Mittwoch hatte Schuster das Training geleitet. Am Donnerstagmittag sollte sich der 55-Jährige zur bevorstehenden Partie in Magdeburg äußern. Doch dazu kam es nicht mehr. Wer die Mannschaft beim nächsten Spiel betreut, war zunächst unklar. Der Verein kündigte lediglich an, dass sich Geschäftsführer Thomas Hengen zeitnah zur Trennung von Schuster äußern werde.