1. FC Kaiserslautern nach „ekelhaftem Spiel“ Pokalsieger

Pirmasens Der 1. FC Kaiserslautern kämpft sich durch die Vorbereitung auf die 3. Liga. Der Sieg im Landespokal-Finale offenbarte noch einige Schwächen im Team von Trainer Schommers. Jetzt geht's erstmal ins Trainingslager.

Gegen Fünftligist Alemannia Waldalgesheim bekleckerte sich die Mannschaft von Trainer Boris Schommers am Samstag in Pirmasens in 120 torlosen Minuten keineswegs mit Ruhm und benötigte ein Elfmeterschießen, um die Partie mit 5:3 für sich zu entscheiden.