1. FC Kaiserslautern mit viel Respekt nach Großaspach

1. FC Kaiserslautern: Trainer Sascha Hildmann. Foto: Uwe Anspach/Archivbild.

Kaiserslautern Der 1. FC Kaiserslautern peilt am zweiten Spieltag der 3. Fußball-Liga den ersten Saisonsieg an. Gegen seinen Ex-Club SG Sonnenhof Großaspach erwartet Trainer Sascha Hildmann am Samstag (14.00 Uhr) einen harten Kampf.

Von dpa

„Sie haben ihr ersten Spiel zwar 1:4 verloren, doch davon dürfen wir uns nicht blenden lassen. Da wird einiges auf uns zukommen“, sagte der 47-Jährige am Donnerstag.

Die Schwaben hatten zum Auftakt mit 1:4 beim MSV Duisburg verloren. Mit dem 1:1 gegen die SpVgg Unterhaching waren die Pfälzer nicht zufrieden. Hildmann warb jedoch um Verständnis, dass noch nicht alle Abläufe automatisiert sind. „Die Integration von neuen Spielern geht nicht von heute auf morgen. In jeder Trainingseinheit, jeden Tag wird das besser. Aber jeder braucht seine Zeit“, erklärte der FCK-Coach.