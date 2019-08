1. FC Kaiserslautern holt Stürmer Lucas Röser aus Dresden

Kaiserslautern Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat Stürmer Lucas Röser unter Vertrag genommen. Der 25 Jahre alte gebürtige Ludwigshafener kommt von der SG Dynamo Dresden und erhielt bei den Pfälzern einen Drei-Jahresvertrag, wie der Club am Donnerstag mitteilte.

Röser spielte einst in der Jugend des FSV Mainz 05 und in der Regionalliga für die TSG 1899 Hoffenheim, bevor er 2016 zum Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach und dann nach Dresden wechselte. Für Dynamo erzielte er in 53 Zweitligaspielen 13 Tore.