2. Bundesliga : 1. FC Kaiserslautern: „Breite Brust“ gegen St. Pauli

FCK-Trainer Dirk Schuster steht am Spielfeldrand. Foto: Michael Schwartz/dpa/Archivbild

Kaiserslautern Nach dem bitteren Aus im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg wartet auf den in der 2. Fußball-Bundesliga noch ungeschlagenen 1. FC Kaiserslautern der nächste schwere Gegner. Mit dem FC St. Pauli gastiert am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) ein Club mit Aufstiegsambitionen im Fritz-Walter-Stadion.

„Wir haben in den Videos schon gesehen, was da auf uns zukommt. Das wird eine brutal schwere Aufgabe“, sagte FCK-Trainer Dirk Schuster am Freitag.