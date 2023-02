Ex-AfD-Abgeordneter : 1,75 Promille am Steuer: Joa verliert Immunität

Mainz Der Landtagsabgeordnete Joa hat schon länger nicht mehr im Parlament geredet. Jetzt beschäftigte sich das Parlament wegen einer Trunkenheitsfahrt mit ihm. Er spricht von einer „dummen und verantwortungslosen“ Entscheidung.

Wegen Trunkenheit am Steuer hat der ehemalige AfD-Landtagsabgeordnete Matthias Joa seine parlamentarische Immunität verloren. Diese Entscheidung traf der Rechtsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags, wie am Donnerstag aus Parlamentskreisen verlautete. Zuvor hatte die „Rhein-Zeitung“ darüber berichtet.

Der Abgeordnete hatte bei seinem Austritt aus der AfD-Fraktion im September 2021 kritisiert, dass im AfD-Landesvorstand Rheinland-Pfalz „mittlerweile Personen sitzen, die definitiv nichts in einer demokratischen Partei zu suchen haben“. An seinem Abgeordnetenmandat hielt er fest, war aber zuletzt nach Angaben aus dem Landtag nicht mehr regelmäßig bei Plenarsitzungen zu sehen. In seiner letzten Rede im März vergangenen Jahres kritisierte er Wirtschaftssanktionen gegen Russland: „Wir legen damit die Axt an unsere eigene Gesellschaft.“ In einer seiner letzten parlamentarischen Anfragen verlangte er im November vergangenen Jahres Auskunft nach der Zahl der „Kopftuchträgerinnen im öffentlichen Dienst“.