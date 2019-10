1:3 in Chemnitz: Kaiserslautern weiter im freien Fall

Kaiserslautern Der 1. FC Kaiserslautern befindet sich in der 3. Fußball-Liga weiter im freien Fall. Im Kellerduell unterlagen die Pfälzer am Sonntag beim Chemnitzer FC mit 1:3 (1:3) und fielen dadurch in die Abstiegszone auf Platz 17 zurück.

Ausschlaggebend für die Niederlage war erneut eine ganz schwache Defensivleistung.