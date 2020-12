1:2 gegen Bayern II: Saarbrücken wieder sieglos in 3. Liga

Ein Fußball liegt auf dem Spielfeld. Foto: picture alliance/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Beim 1. FC Saarbrücken kehrt allmählich Ernüchterung ein. Der so furios gestartete Aufsteiger musste am Sonntag in der 3. Fußball-Liga mit dem 1:2 (1:2) gegen den FC Bayern München II den nächsten Rückschlag hinnehmen.

Die Saarländer sind damit seit fünf Spielen ohne Sieg, bleiben aber Tabellenzweiter.

Zuletzt hatte der Traditionsclub nach einem 1:4 bei Waldhof Mannheim die Spitzenposition verloren. Die Bayern-Reserve kam zwar als Meister der Vorsaison ins Ludwigsparkstadion, aber auch als Tabellenschlusslicht. Die Münchner präsentierten sich schnell als die effektivere Mannschaft: Timo Kern sorgte in der 14. Minute mit einem Heber für das 1:0 der Gäste. Tobias Jänicke (26.) glich nach schnellem Umschaltspiel aus, ehe Lenn Jastremski (43.) wieder für die Bayern traf.