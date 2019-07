1 155 817 Kilogramm Spargel aus der Pfalz

Frisch gestochener Spargel wird in eine Kiste gelegt. Foto: Armin Weigel/Archivbild.

Mutterstadt Die Spargelbauern in der Pfalz haben in diesem Jahr 1 155 817 Kilogramm Spargel über ihre Pfalzmarkt-Genossenschaft in den Handel gebracht. Das waren zwar etwas weniger als im vergangenen Jahr mit rund 1,37 Millionen Kilogramm.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die Saison wurde von den Landwirten aber dennoch mit einem lachenden Gesicht abgeschlossen, da der Umsatz wegen höherer Preise von 3,2 auf 4,0 Millionen Euro gestiegen ist.

Als mittlerer Großhandelspreis wurden 3,46 Euro je Kilogramm erzielt; vor einem Jahr waren es 2,38 Kilogramm. Allerdings seien auch die Personalkosten der rund 45 Spargel-Erzeuger in der Pfalz gestiegen.