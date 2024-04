Bundesliga 1:1 in Freiburg: Mainz klettert auf einen Nichtabstiegsplatz

Der FSV Mainz 05 ist in der Fußball-Bundesliga dank eines Remis beim SC Freiburg auf einen Nichtabstiegsplatz geklettert. Beim 1:1 (1:1) im Breisgau bewiesen die Rheinhessen am Sonntagabend Moral und erkämpften sich nach einem frühen Rückstand durch Michael Gregoritsch (6.) zumindest noch einen Punkt. Diesen stellte vor 34 300 Zuschauern Jonathan Burkardt mit seinem Tor in der 40. Minute sicher.