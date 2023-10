2. Bundesliga 1:1 gegen Fürth: Elversberg im vierten Spiel ungeschlagen

Aufsteiger SV Elversberg bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga im vierten Spiel in Serie ungeschlagen. Die Mannschaft von Trainer Horst Steffen spielte am Sonntag 1:1 (1:1) gegen die SpVgg Greuther Fürth und beendete den achten Spieltag auf Platz zehn. Manuel Feil (9. Minute) hatte die Saarländer in Führung gebracht. Branimir Hrgota (14.) sorgte für den Ausgleich der Gäste, die als Tabellen-13. weiter auf den ersten Auswärtssieg warten.