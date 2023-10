2. Bundesliga 1:1 gegen Elversberg: Kiel verpasst Sprung auf Rang zwei

In der 55. Minute hatte Becker das zweite Tor auf dem Fuß. Doch erneut war Kristof zur Stelle. Völlig überraschend gelang den Gästen aus Elversberg in der 70. Minute der Ausgleich. Ein langer Ball landete vor den Füßen von Luca Schnellbacher, der per Heber über den zu weit vor dem Tor stehenden Kieler Torwart Timon Weiner ins Tor traf. Von diesem Zeitpunkt an war Elversberg die bessere Mannschaft. Sie hatten in der 81. Minute sogar die große Gelegenheit auf den Führungstreffer. Doch Semih Sahin beförderte den Ball knapp neben das Tor.