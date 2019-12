1:0 gegen Halle: 1. FC Kaiserslautern setzt Siegesserie fort

Ein Fußball-Spiel. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild.

Kaiserslautern Der 1. FC Kaiserslautern hat seinen Höhenflug in der 3. Fußball-Liga fortgesetzt. Die Pfälzer feierten mit dem 1:0 (0:0)-Erfolg über den Halleschen FC am Samstag bereits den vierten Sieg in Serie. Den entscheidenden Treffer erzielte Florian Pick in der 82. Minute.

