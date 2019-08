0:3-Pleite: Kaiserslautern verliert erstmal den Anschluss

Kaiserslautern Der 1. FC Kaiserslautern hat schon früh in der Saison den Anschluss an die Spitzenplätze der 3. Fußball-Liga verloren. Nach der deutlichen 0:3 (0:0)-Heimniederlage gegen Eintracht Braunschweig am Sonntag liegen die Pfälzer nach fünf Spieltagen bereits sieben Zähler hinter den Aufstiegsrängen zurück.

