0,1 Promille auf E-Scooter: Fußballprofi Szalai muss zahlen

Mainz/Budapest Fußballprofi Adam Szalai vom FSV Mainz 05 ist in seiner Heimat Ungarn mit einem E-Scooter in eine Alkoholkontrolle gekommen - und muss zahlen. Der 31 Jahre alte Stürmer hatte den Vorfall erst dem Bundesligisten mitgeteilt und dann via Facebook publik gemacht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa