3. Liga 0:0 gegen Münster: Saarbrücken kann Überzahl nicht nutzen

Am Mittwoch (18.00 Uhr/Sky) steht eines der wichtigsten Saisonspiele der Saarländer an. Im heimischen Ludwigspark empfangen sie die Eintracht und wollen gegen den Favoriten aus Hessen ins Viertelfinale des DFB-Pokals einziehen. In Runde zwei gab es sensationell einen Sieg über Rekordmeister FC Bayern München. Frankfurt erreichte vergangene Saison das Endspiel und gilt im verbliebenen Feld nun erneut als einer der Topanwärter auf den Titel.