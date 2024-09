Prognose für die kommenden Tage Bleibt das Wetter so herbstlich im Saarland? Wetterexperte gibt Prognose ab

Am heutigen Montag regnet es am Nachmittag zunehmend, die Temperaturen liegen zwischen 13 und 17 Grad. Auch am Dienstag gibt es bei gleichbleibenden Temperaturen vereinzelt Regen, ab dem Nachmittag kann es auch wieder verstärkt regnen. Ähnlich geht es auch am Mittwoch weiter, allerdings fallen die Temperaturen auf 14 Grad. Am Tag der Deutschen Einheit bleibt es allerdings meist trocken bei ebenfalls 14 Grad. Die Sonne zeigt sich jedoch laut Jung nur wenig am Feiertag.