Fälle in Lebach, Weiskirchen und Losheim Blauzungenkrankheit im Saarland festgestellt: Wie gefährlich ist die Seuche für Mensch und Tier?

Bereits seit einigen Wochen verbreitet sich die Blauzungenkrankheit in mehreren Teilen Deutschlands. Nun ist das Virus auch im Saarland angekommen. Dort wurden in drei Betrieben Fälle von Blauzungenkrankheit bei Rindern und Schafen nachgewiesen. „In einem Rinderbestand in Lebach sowie in zwei Schafhaltungen in Losheim und Weiskirchen wurde in den vergangenen Tagen bei der Untersuchung von Blutproben durch das Landesamt für Verbraucherschutz der Erreger der Blauzungenkrankheit nachgewiesen“, teilte das Umwelt- und Agrarministerium in Saarbrücken mit. Doch was bedeutet das für die Menschen?