Großer Erfolg für Bläserklasse : Die Bläserklasse bleibt auch in Corona-Zeiten bei Puste

Die Teilnehmer der Bläserklasse für Erwachsene proben auch in Corona-Zeiten mit Hingabe, wie hier in der Kirche St. Albert in Saarbrücken. Foto: Astrid Karger

Saarbrücken So manch einer klagt, er habe als Kind nie ein Instrument gelernt. Später fehlt dann irgendwie der Schneid, es noch anzugehen. Das muss so nicht sein, dachte Arthur Knopp vom Landesmusikrat und startete vor einem Jahr den Aufruf zur „Bläserklasse für Erwachsene“.

187 Interessierte kamen im August 2019 zur Vorstellung der verschiedenen Instrumente von Tuba bis Querflöte in die Willi-Graf-Schule, jeder durfte alles ausprobieren, und oft wurde es schließlich ein anderes Instrument als geplant. Favorit der meisten: das Saxophon. Teilnehmerin Jutta Bruch, die tatsächlich bei null anfing, erzählt: „Beim Saxophon habe ich keinen Ton herausbekommen, die Klarinette hat gleich super geklappt.“ Entstanden ist ein richtiges Blasorchester mit 63 Mitgliedern. Der Unterricht findet in Kleingruppen statt, so gibt es zum Beispiel zwei Lerngruppen à fünf Klarinetten. Alle zwei Wochen ist Orchesterprobe: Dirigent Stefan Barth steht am vorigen Samstag vor den weiträumig verteilten Bläsern in der Kirche St. Albert auf dem Rodenhof. Der Kälte trotzend spielen sie „The Music Mill“ von Jan de Haan, melodiös, mit Energie. Es hallt, das ist dem Raum geschuldet, um den man allerdings sehr froh ist, denn Corona-Hygiene-Konzepte verlangen vor allem nach Platz, und der war von der Stadt leider nicht zu bekommen. Das ganze Projekt rauschte wie so vieles mitten in den Lockdown und behalf sich unter anderem mit Online-Unterricht. Erwachsene lernten strukturierter und disziplinierter als Kinder, die intuitiver und spontaner vorgingen, beobachten auch Arthur Knopp und Stefan Barth. Ihre Motivation ziehen die meisten der Musiker – zu zwei Dritteln sind es Musikerinnen – aus der Gruppe. Nicht allein im Kämmerlein vor sich hin zu üben, sondern gemeinsam mit anderen, bei den Orchesterproben dann sogar im Gesamtklang mit den anderen Blasinstrumenten. Barbara Marx-Eisel, die als Jugendliche Gitarre spielte und von Ausnahmetalenten umgeben ist - der Gitarrist Michael Marx ist ihr Bruder, Klarinettist Helmut Eisel der Ehemann, findet erst heute in der Gruppe Freude am Üben – „Wir unterstützen uns gegenseitig:“