Bistum Trier steigt aus Bauträgerschaft aus : Bistum will 100 sanierungsbedürftige Kitas an Kommunen abstoßen

Das Bistum Trier will bis 2029 bei 100 zum Teil stark sanierungsbedürftigen Kindertagesstätten aus der Bauträgerschaft aussteigen. Foto: dpa/Silas Stein

Trier/Saarbrücken Das Bistum Trier will Geld einsparen und sich im Saarland immer mehr aus der Bauträgerschaft sanierungsbedürftiger Kitas zurückziehen. Die Kommunen haben selbst kein Geld übrig, ihre Einwohner sind aber auf gute Kitas angewiesen. Die Übergabeangebote der Kirche stoßen so zum Teil auf heftigen Widerstand.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Weniger Kirchensteuereinnahmen, weniger Geld für die katholischen Kindertagesstätten im Saarland. Bis 2035 will das Bistum Trier 22 Prozent seiner Ausgaben im Kitabereich einsparen. Um das zu erreichen, planen das Bistum und die Kirchengemeinden in der Diözese, bis 2029 bei 100 zum Teil stark sanierungsbedürftigen Kindertagesstätten aus der Bauträgerschaft auszusteigen und die Kitagebäude an die Kommunen abzugeben. Nach Angaben des Bistums Trier gebe es bistumsweit in den katholischen Kitas einen Investitionsstau in Höhe eines Bauvolumens von rund 20 Millionen Euro pro Jahr mit steigender Tendenz. Viele notwendige Baumaßnahmen könnten nicht ausfinanziert werden. Zudem fehle es dem Bistum an Fachkräften, um die Baumaßnahmen „in der Umsetzung zu verantworten und zu begleiten“. „Die Finanzierung des Bauunterhaltes und von anstehenden Sanierungsmaßnahmen von katholischen Bauträgerschaften kann nur gemeinsam zwischen öffentlicher Hand und Kirche geleistet werden“, teilte das Bistum Trier mit. Abgegeben hat das Trier Bistum seit 2020 schon 37 Bauträgerschaften, davon acht im Saarland. Weitere Übergabe-Angebote sollen folgen.

Kommunen brauchen wohnortnahe Kita-Plätze

Nehmen die betroffenen Kommunen das Angebot an, müssten sie die Kitas selbst sanieren. Was für viele angesichts eigener knapper Haushaltsmittel eine Herausforderung darstellt. Auf der anderen Seite haben die Kommunen ein hohes Interesse an wohnortnahen Kita-Plätzen. Lehnt die Kommune die Übernahme der Bauträgerschaft von der Kirche ab, und es wird weiterhin nicht oder wenig in das Gebäude investiert, kann es zum Verlust der Betriebserlaubnis und am Ende auch zur Schließung der Kita kommen. Jede Kommune entscheide am Ende selbst, wie mit dem Übergabeangebot des Bistums umgegangen wird, so der Saarländische Städte- und Gemeindetag.

„Wer dieses Angebot annimmt, kann nicht bei Trost sein“

„Wer dieses Angebot annimmt, kann nicht bei Trost sein“, hat Wolfram Lang für seine Kommune entschieden. Der Bürgermeister von Schmelz hat das Übergabeangebot mit voller Rückendeckung des Gemeinderates abgelehnt. Die örtliche katholische Kirchengemeinde hatte der Kommune das Kindergartengebäude im Ortsteil Außen auf Grundlage eines Erbbaupachtvertrages angeboten. Inklusive eines letztmaligen Zuschusses in Höhe von 375 000 Euro und der Bedingung, dass die Kita für weitere 25 Jahre von der katholischen KiTa gGmbH betrieben wird. Der Haken: Die Sanierung des alten Gebäudes würde die Kommune nach Schätzungen rund sechs Millionen Euro kosten. „Es ist unwirtschaftlich, noch Geld in dieses Gebäude zu stecken“, so Bürgermeister Lang. Die Gemeinde Schmelz hatte Glück und stand bei ihrer Entscheidung nicht unter Druck. Schon zuvor hatte die Gemeinde in eigene kommunale Kindergärten investiert, und es gibt aktuell keinen Mangel an Betreuungsplätzen. Nun muss sie notgedrungen wieder investieren und will eine weitere Kita bauen. Durch den Rückzug der Kirche wird so die Finanzplanung der Gemeinde durcheinandergewirbelt. „Das bedeutet für uns eine Mehrbelastung. Wenn wir in eine neue Kita investieren, müssen wir andere Projekte in der Gemeinde auf Eis legen“, so der Schmelzer Bürgermeister.

Bistum Trier sieht Vorteile für alle Seiten

Während im Schmelzer Gemeinderat mit Blick auf das Übergabeangebot der Kirchengemeinde von „faulen Eiern“ und „billigen Taschenspielertricks“ die Rede war, sieht das Bistum Trier in diesem Vorgehen Vorteile für alle Seiten. „Aus unserer Sicht bietet die Übernahme der Bauträgerschaft Kommunen auch einen Mehrwert“, so eine Sprecherin des Bistums. Dazu zähle, dass die Kommune über Erbbaurechtsverträge über die Kitagebäude und Grundstücke verfügen könne. Und: „Die Kommune spart durch den Verbleib der Betriebsträgerschaft bei einem katholischen Träger Geld, das sie für ihre anderen (Pflicht-)Aufgaben einsetzen kann“, so das Bistum Trier.

Bildungsministerium äußert sich verhalten kritisch