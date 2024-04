„Eine AfD-Mitgliedschaft ist als solche schon ein Statement“ AfD-Politiker aus dem Saarland droht Rauswurf aus Kirchengremium

Dürfen AfD-Politiker ein Amt in der katholischen Kirche bekleiden? Eine Antwort auf diese Frage gibt am Mittwoch das Bistum Trier. Generalvikar Ulrich Graf von Plettenberg will am Vormittag sagen, ob der saarländische AfD-Landtagsabgeordnete Christoph Schaufert weiter Verwaltungsrat der Pfarrei St. Marien in Neunkirchen bleiben kann. Pfarrgemeinderat und Verwaltungsrat hatten den Ausschluss des 55-jährigen Politikers beantragt und das Bistum um Prüfung gebeten.