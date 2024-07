Ausblick aufs Wochenende Strahlender Sonnenschein und bis zu 34 Grad – Hochsommer kehrt zurück ins Saarland

Nachdem das Wetter in den vergangenen Tage mit viel Regen eher durchwachsen war, können die Saarländer am Sonntag wieder wieder aufatmen. Da soll es laut Diplom-Meteorologe Dominik Jung vor allem ab dem Mittag wieder schöner werden – „mit viel Sonnenschein und bis 26 Grad“. Darüber dürften sich auch viele Amateur-Fußballer freuen. Denn an diesem Wochenende starten viele Vereine im Saarland in die Saison 2024/25.