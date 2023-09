Wenn Medikamente nicht helfen können Ärzte ziehen Blutgerinnsel aus dem Gehirn

In der Akutversorgung von Schlaganfällen, bei denen ein Blutgerinnsel eine der Hirnschlagadern verstopft, nimmt die Thrombektomie eine zunehmende Rolle ein. Inzwischen wird diese Technik bei etwa zehn Prozent der eingelieferten Schlaganfallpatienten angewendet. Nachdem der Patient in Vollnarkose versetzt wurde, schieben die Neuroradiologen einen Katheter, einen dünnen Schlauch, von der Leistenarterie bis zur verschlossenen Hirnarterie. Dabei wird ein Kontrastmittel gespritzt, das den Gefäßverschluss im Kopf auf den Röntgenbildern am Monitor sichtbar macht.