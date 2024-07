Wetterumschwung angekündigt Hitzewelle mit bis zu 33 Grad im Saarland erwartet – bleibt der Sommer länger?

Sonne satt und Temperaturen um die 30 Grad waren in den vergangenen Wochen im Saarland und der Region eher rar gesät. Doch das wird sich in den kommenden Tagen schlagartig ändern. Denn hierzulande wird es bis zum Ende der Woche zunehmend heißer. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach erwartet meist trockenes Wetter. Noch im Verlauf des Mittwochs soll sich das Wetter auflockern, nur im Norden besteht ein – wenn auch geringes – Schauerrisiko. Die Temperaturen sollen auf 24 bis 27 Grad ansteigen.