Kritik von Umweltorganisationen Ist der neue „Biodiesel“ HVO100 eine Mogelpackung?

Die korrekte Bezeichnung für den manchmal als „Bio-“ oder „Öko-Diesel“ bezeichneten neuen Kraftstoff ist XTL-HVO100. „XTL“ steht für „X to liquid“, also „X zu Flüssigkeit“. Es ist eine Sammelbezeichnung für synthetische Kraftstoffe, die aus anderen Energieträgern, beispielsweise Gas, Biomasse, aber auch Kohle oder Strom gewonnen werden, wobei es zu Energieverlusten kommt.

Die Abkürzung HVO steht für „Hydrotreated Vegetable Oils“, also hydriertes Pflanzenöle. Ausgangsstoffe sind neben (Alt-)Speiseöl aber auch tierische Fette. Diese werden durch eine katalytische Reaktion mit Wasserstoff in Kohlenstoffe umgewandelt. Sie erhalten dadurch Eigenschaften wie fossile (Diesel-)Kraftstoffe. Der Zusatz „100“ zeigt an, dass es sich um reines HVO handelt, es sind allerdings seit längerer Zeit auch Beimischungen erhältlich. HVO100 wurde dagegen erst Ende Mai in Deutschland freigegeben und darf seitdem an Tankstellen verkauft werden. Er ist jedoch teurer als fossiler Diesel, zudem wird er im Saarland bisher nur an einer einzigen Tankstelle im Landkreis St. Wendel angeboten. Laut Angaben des Verbands der Automobilindustrie ist der Kraftstoff für einige Diesel-Pkw, vor allem ältere Modelle nicht zugelassen.