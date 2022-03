Vermeintliches Spritpreis-Schnäppchen : 1,57 Euro pro Liter Diesel? Verwirrung um Esso-Tankstelle in Blieskastel

Blieskastel Die Benzinpreise steigen allerorten extrem an – nur scheinbar nicht an der Esso-Tankstelle in Blieskastel. Dort soll der Diesel laut mehrerer Spritpreis-Apps tatsächlich nur 1,57 Euro kosten. Doch Schnäppchenjäger freuen sich zu früh.

Für frustrierte Autofahrer dürfte das zunächst der gefühlte Himmel auf Erden sein: Tanken für 1,57 Euro pro Liter Diesel an der Esso-Tankstelle in Blieskastel. Ja, richtig gelesen: Für einen Euro und siebenundfünfzig Cent! So steht es tatsächlich in der Spritpreis-App „1-2-3 Tanken“. Der günstigste Mitbewerber im Umland, die ED-Tankstelle im rheinland-pfälzischen Hornbach, bietet den Sprit laut App aktuell für 2,21 Euro an. Doch kann das wirklich sein, nachdem die Treibstoffpreise wegen des Ukraine-Krieges in den vergangenen Tagen extrem gestiegen sind und deutschlandweit im Schnitt deutlich über zwei Euro liegen?

Diesel-Preis in Blieskastel trotz Ukraine-Krieg unter 1,60 Euro? Leider nein

Wie sich vor Ort in der Bliesgaustraße herausstellt, handelt es sich um eine Falschinformation: Die frühere Avia-Tankstelle, die wegen ihres Besitzers auch liebevoll „Ludwig“ genannt wurde, hat nämlich seit mehreren Wochen geschlossen. Ein Aushang begründet dies mit „technischen Problemen“.

Dennoch zeigt „1-2-3 Tanken“ dort Diesel weiterhin zum absoluten Schnäppchen an. Der Tankstellen-Schließung zum Trotz. Und nicht nur dort: Auch in der Spritpreis-App des ADAC liegt Diesel in der Esso-Tankstelle aktuell bei unter 1,60 Euro.

Die Schnäppchen-Tankstelle im Saarland, die keine ist. Ein Kuriosum, über das auch Medien wie die „Bild“-Zeitung und die „Rheinpfalz“ berichten.

Die Falschinformation dürfte die frustrierten Autofahrer ganz sicher noch weiter frustrieren. Vor allem, wenn sie sich auf die App verlassen und unter Umständen eine längere Anreise auf sich genommen haben.

