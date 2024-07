Mehr als 53 000 Personenkontrollen Rund zwei Haftbefehle pro Tag bei Grenzkontrollen zur Fußball-EM – Polizei zieht Halbzeitbilanz

Saarbrücken · Anlässlich der laufenden Fußball-Europameisterschaft in Deutschland wurden Kontrollen an den deutschen Binnengrenzen eingeführt – so auch an der saarländischen Grenze. Die Bundespolizei zieht nach der Gruppenphase ein erstes Fazit.

02.07.2024 , 15:43 Uhr

Seit dem 7. Juni finden in Deutschland anlässlich der Fußball-EM Kontrollen der Binnengrenzen statt. Foto: dpa/Harald Tittel