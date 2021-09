Leser-Voting im Internet : Die besten Brauereien in Deutschland – Saarland geht leer aus

Keine Chance: Brauereien aus dem Saarland stehen nicht zur Wahl der besten im Land. Foto: dpa/Guido Kirchner

Saarbrücken Bereits zum dritten Mal steht die Wahl zur beliebtesten Kleinbrauerei Deutschlands und in den Bundesländern an. Auch im Saarland gibt es einige. Doch Unternehmer von hier bleiben außen vor. Was läuft da schief?