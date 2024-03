Wie geht es nach Bäckerei-Schließungen weiter? Biebelhausener Mühle macht acht Filialen im Saarland dicht – übernimmt prominente Kette?

Dass es überhaupt weitergeht mit der 2023 in Turbulenzen geratenen Biebelhausener Mühle, ist für alle Freunde der Bäckerei und rund 450 Mitarbeiter eine gute Nachricht. Zum 1. März hat die niederländische Firma Boels & Partners das insolvente Familienunternehmen aus Ayl an der Saar übernommen. Die Produktion bei Saarburg und der Verkauf in Rheinland-Pfalz und dem Saarland laufen grundsätzlich wie gewohnt weiter – allerdings sind die Backwaren nicht mehr überall zu bekommen.