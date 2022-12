Wettervorhersage : Bewölkt und frostig: So wird das Wetter im Saarland

Saarbrücken Es wird winterlich: Die Menschen im Saarland müssen sich heute und in den kommenden Tagen auf leichten Schneefall einstellen. Die Vorhersage der Experten im Detail.

In der Nacht zum Dienstag kommt es verbreitet zu mäßigem und in einzelnen Tälern auch zu strengem Frost. Tagsüber wird es nach der DWD-Vorhersage im Saarland dann bewölkt und niederschlagsfrei.

Mehrere Glätteunfälle am Sonntag

Winterliches Wetter hat am Sonntagnachmittag, 11. Dezember, für mehrere Unfälle im Saarland gesorgt. Nach Angaben eines Polizesprechers sind aber alle noch glimpflich ausgegangen. In Wadern rutschte demnach ein Wagen in ein liegengebliebenes Auto hinein. Auf der A1 bei Illingen rutschte ein Auto in die Leitplanke. Verletzt wurde aber niemand.