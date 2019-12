Prozess um Korruption : Aussicht auf Bewährung im Korruptionsfall

Saarbrücken Der Regionalverbands-Mitarbeiter, der für Erlaubnisse im Rotlichtmilieu kassierte, könnte freikommen.

Weihnachten wird der 45-jährige Angeklagte S. wahrscheinlich zu Hause verbringen. Noch sitzt der ehemalige Sachbearbeiter des Regionalverbandes Saarbrücken in Untersuchungshaft und schweigt. Doch in seinem Fall deuten sich ein umfassendes Geständnis und eine Verständigung an. Demnach könnte der Haftbefehl gegen den Blieskasteler, dem Korruption in elf Fällen vorgeworfen wird, am Donnerstag aufgehoben werden.