Regionaler Leitartikel : Notwendige Symbolpolitik

Der Besuch des französischen Außenministers Jean-Yves Le Drian im Saarland war ein wichtiges Signal für den Zusammenhalt im Kern Europas.

Der französische Außenminister zu Gast im Saarland: In normalen Zeiten wäre das keine große Sache. Der Besuch eines Freundes bei Freunden eben. Weil das Miteinander Deutschlands und Frankreichs selbstverständlich ist. Und gerade hier Lothringer, Saarländer – und auch die Luxemburger – die Grenze fast schon vergessen haben. Bei der täglichen Fahrt zum Arbeiten bei Ford in Saarlouis, oder zum Einkaufen ins Cora nach Forbach und Sarreguemines.

Mit der Corona-Pandemie aber war das Selbstverständliche nicht mehr selbstverständlich. Hardliner in Berlin, aber auch der hemdsärmelige Saar-Innenminister Klaus Bouillon machten die Grenzen dicht, im irrigen Glauben, so ließe sich ein Virus stoppen.

Genau deshalb war der Spaziergang von Jean-Yves Le Drian mit seinem deutschen Amtskollegen Heiko Maas am Donnerstag durch das französisch-deutsche Leiding/Leidingen tatsächlich notwendige Symbolpolitik – und nicht bloß ein netter Fototermin für die Presse. Um eben klar zu machen: Für den Zusammenhalt im Nukleus Europas muss man immer wieder etwas tun.

Dennoch sollte man nicht kleinmütig das über Jahrzehnte Gewachsene unterschätzen. Dafür nur ein kleines Beispiel: Am Vorabend des Besuchs von Monsieur le ministre im Saarland sitzen im Café Côté Canal in Grosbliederstroff Saarländer und Lothringer zusammen, plaudern, trinken Wein. So als wenn nie etwas gewesen wäre. Man darf der deutsch-farnzösischen Freundschaft auch ruhig etwas zutrauen.