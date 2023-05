Psychothriller-Autor Arno Strobel aus Saarlouis „Es gibt Szenen, die schreibe ich grundsätzlich nachts, wenn alles schläft“

Schädel zertrümmern, Zehen zerquetschen, Haut vom Körper schneiden. Im beschaulichen Tawern, zwischen Saarburg und Trier, lebt ein Saarländer, der sich die Geschichten rund um jene teuflischen Taten ausdenkt. Als Grenzerfahrung bezeichnet der saarländische Autor Arno Strobel das Hineindenken in diese Handlungsmuster. Strobels Geschichten sind in der Grauzone des gerade noch Erträglichen angesiedelt. Das gefällt seinen Leser. Und sie folgen ihm, Zeile für Zeile, Seite für Seite, in die finsteren Ecken und erschreckenden Abgründe der menschlichen Psyche. Es kommt nicht von ungefähr, dass man ihm jüngst für „Sharing“, in dem eine Frau im Darknet öffentlich misshandelt wird, die „Mimi“, den Krimipublikumspreis des Buchhandels, verliehen hat.