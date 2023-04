Bestechung im Saarbrücker Stadtrat? Welker wehrt sich: „Ich habe noch nicht mal eine Telefonnummer von denen“

Ist das alles nur ein Witz? Oder hat Martin Welker versucht, Sven Sonnhalter und Michael Franke, zwei Saarbrücker Stadtrats-Abgeordnete der Satire-Partei „Die Partei“ zu bestechen? Wie der SR zuerst meldete, steht der wegen (anderer) Korruptionsermittlungen vom Dienst freigestellte GIU-Geschäftsführer und „Ludwigspark-Stadionbauer“ in Verdacht, sich mit 800 Euro die beiden Stimmen der Partei für die Abstimmung über die Erweiterung der Fußgängerzone gekauft zu haben. Oder es zumindest versucht zu haben. Beides ist strafbar, nennt sich im Juristen-Deutsch „Bestechung/Bestechlichkeit von Mitgliedern einer Volksvertretung“. Die Sitzung des Stadtrates fand am 19. Juli 2022 statt. In geheimer Abstimmung gab es eine hauchdünne Mehrheit von 31 Ja-Stimmen zu 29 Nein-Stimmen für sie. Ein Herzensprojekt von Saarbrückens Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU).