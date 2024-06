Falstaff Online-Voting Beste „Freibad-Pommes“ in Deutschland gesucht – zwei Bäder aus dem Saarland sind im Rennen

Freibad, der Duft von Sonnencreme und Pommes – das gehört einfach zusammen. Im Optimalfall stand man mit den triefenden Badeklamotten nicht zu lange am Freibad-Kiosk dafür an und bekam die Fritten frisch aus der Fritteuse, sodass sie außen noch kross und innen schön weich waren. Freibad-Pommes lassen Kindheitserinnerungen aufkommen und schmecken heute mindestens genauso gut wie damals. Wo es die besten Freibad-Pommes Deutschlands gibt, das will das Gourmetmagazin „Falstaff“ wissen und hat dafür ein Online-Voting erstellt.