IHK-Umfrage mit Überraschungen : Saarländische Wirtschaft startet mit deutlich mehr Zuversicht ins neue Jahr

Gerade in der Stahl- und Elektroindustrie im Saarland laufen die Geschäfte derzeit gut. Foto: dpa/Jan Woitas

Saarbrücken Bessere Stimmung in der saarländischen Wirtschaft: In der Januar-Umfrage der IHK ist die Kennzahl für die Geschäftserwartungen so stark gestiegen wie seit Jahren nicht. Doch es bleiben Sorgen.

Die Stimmung in der Saar-Wirtschaft hat sich zu Beginn des neuen Jahres spürbar aufgehellt. Das geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten neuen Konjunktur-Barometer der Industrie- und Handelskammer (IHK) hervor, für das rund 300 Unternehmen mit gut 100000 Beschäftigten befragt wurden. Demnach steigt der IHK-Lageindikator zwar nur leicht, er bleibt mit 22,9 Punkten auf einem ordentlichen Niveau. Deutlich besser werden aber die Aussichten für die kommenden sechs Monate eingeschätzt – vor allem in der Industrie.

Saar-Wirtschaft sieht Licht am Ende des Tunnels.

Der entsprechende Erwartungsindikator machte mit 7,7 Punkten den größten Sprung nach oben seit mindestens sechs Jahren. Er liegt allerdings noch immer deutlich unter Vorjahresniveau und weiter klar im Minus, exakt bei minus 21,3 Zählern. Im November hatte er mit 29,4 Punkten einen historischen Tiefstand erreicht. Nun geht es wieder aufwärts, die Wirtschaft sieht offenbar Licht am Ende des Tunnels. Für die IHK deutet der starke Anstieg auf eine „hoffentlich nachhaltige Trendwende bei den Geschäftserwartungen zu insgesamt mehr Optimismus im weiteren Jahresverlauf hin“. Ursächlich dafür seien „etwas verringerte Geschäftsrisiken“.

In der aktuellen Umfrage der IHK, die vor den Berichten über die wahrscheinliche Ansiedlung einer großen Chip-Fabrik in Ensdorf abgeschlossen war, bewerten 34 Prozent der befragten Firmen ihre Geschäftslage mit gut oder sehr gut, 55 Prozent mit befriedigend und elf Prozent mit schlecht. Gut laufen die Geschäfte demnach in der Stahl- und Elektroindustrie, überwiegend befriedigend unter anderem im Maschinenbau, in der Medizintechnik und in Teilen der Bauwirtschaft. Im Dienstleistungsgewerbe berichten 88 Prozent der Unternehmen über gute oder befriedigende Geschäfte, speziell in der IT-Branche läuft es.

IHK: Wirtschaft ist „robust“ ins neue Jahr gestartet

Die Perspektiven für die Saar-Wirtschaft bleiben vorerst aber alles andere als rosig. Nur zwei Prozent der Betriebe rechnen mit besseren, 24 Prozent dagegen mit schlechteren Geschäften. Der Rest geht von einer gleichbleibenden Entwicklung aus. „Das Risiko einer Rezession ist zwar im Vergleich zum Sommer letzten Jahres deutlich gesunken“, erklärte IHK-Hauptgeschäftsführer Frank Thomé. „Dies sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Unternehmensbestand weiter schrumpft und nach wie vor die Gefahr von Strukturbrüchen besteht.“

