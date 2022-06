Regionaler Leitartikel : Bessere Medizin mit weniger Klinikbetten

Der Druck wächst, die überdurchschnittlich hohe Krankenhaus- und Bettendichte im Saarland zu beseitigen. Zumal im Saarland fast zehn Prozent mehr Patienten stationär eingewiesen als im Bundesdurchschnitt – nach Meinung der Krankenkassen auch oft unnötigerweise.

Die AOK hat jüngst kritisiert, dass es in den saarländischen Krankenhäusern eine hohe Dichte von Fachabteilungen gebe, die miteinander konkurrieren. Und auch die Techniker-Krankenkasse meint, dass diese Mehrfachstrukturen dazu führen, dass zu viel operiert werde. Beide Krankenkassen haben gefordert, dass sich im Saarland einzelne Kliniken auf spezifische Angebote konzentrieren sollten. In größeren Fachabteilungen könnten mehr Operationen pro Jahr durchgeführt werden, was durch mehr Routine auch mehr Qualität bei Diagnose und Behandlung bedeute, lautet die Begründung. Dieses Argument wird jetzt durch eine wissenschaftliche Studie untermauert. Die Auswertung von Patientendaten aus staatlichen Krebsregistern und AOK-Abrechnungen hat gezeigt, dass Krebspatienten, die in zertifizierten Krebszentren behandelt werden, einen teilweise deutlichen Überlebensvorteil haben. Derzeit haben sieben Krankenhäuser im Saarland solche zertifizierte Krebsabteilungen für unterschiedliche Krebsarten. Etwa die Hälfte der an Krebs erkrankten Menschen im Saarland wird in solchen Zentren behandelt. Ein zertifiziertes Organkrebszentrum muss einen hohen Qualitätsstandard nachweisen, der regelmäßig überprüft wird. Somit fließen in Diagnose, Therapie und Nachversorgung immer die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse ein. Diese Fakten wird die Politik bei der Krankenhausplanung berücksichtigen müssen. Schlankere Strukturen, die dazu führen, dass sich einzelne Krankenhäuser spezialisieren, bringen den Patienten nicht nur eine bessere Versorgung, sondern können auch dazu beitragen, dass gute medizinische Behandlungen für alle bezahlbar bleiben. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat gerade vermeldet, dass nur noch jedes zehnte Krankenhaus seine wirtschaftliche Situation überhaupt noch als gut einschätzt. Der Handlungsbedarf ist also groß.