DAK-Psychoreport 2022 für das Saarland : Neuer Höchststand bei psychisch bedingten Fehltagen im Saarland

Berufstätige Frauen sind im Saarland fehlen wegen psychischer Erkrankungen häufiger und länger als Männer. Besonders Frauen, die im Gesundheitsbereich und in Behörden arbeiten, sind betroffen, besagt der DAK-Psychoreport 2022. Foto: Getty Images/iStockphoto/AlexRaths

Saarbrücken In keinem anderen Bundesland waren im vergangenen Jahr so viele Beschäftigte wegen psychischer Leiden krankgeschrieben wie im Saarland.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Martin Lindemann

Im Saarland waren 2021 so viele Beschäftigte wegen psychischer Leiden krankgeschrieben wie nie zuvor. Und in keinem anderen Bundesland fehlten Arbeitnehmer wegen psychischer Leiden so häufig wie im Saarland. Das zeigt der „Psychoreport Saarland 2022“ der Krankenkasse DAK. Für den Report hat das Institut für Gesundheits- und Sozialforschung (Iges) in Berlin die Krankendaten von 29 000 Erwerbstätigen im Saarland ausgewertet, die bei der DAK versichert sind. Die Ergebnisse sind für das Saarland repräsentativ.

Die Ausfalltage am Arbeitsplatz wegen Depressionen und anderer psychischer Erkrankungen haben 2021 im Saarland einen neuen Höchststand erreicht. Jeder Beschäftigte fehlte durchschnittlich 3,7 Tage – Frauen (4,6 Fehltage pro Kopf) öfter als Männer (2,9 Tage). Die Gesamtzahl liegt rund neun Prozent über dem Niveau des Vorjahres. Im bundesweiten Vergleich sind es nur 2,8 Fehltage pro Kopf. Für die Männer im Saarland verzeichnet die DAK einen Anstieg von 20 Prozent bei den sogenannten Psych-Fehltagen, bei Frauen von einem Prozent gegenüber dem Jahr 2020. Im Durchschnitt sind die Betroffenen 47,2 Tage krankgeschrieben, so lang wie noch nie zuvor.

Betrachtet man den Zeitraum von 2011 bis 2021, hat im Saarland die Zahl der Fehltage aufgrund psychischer Erkrankungen um 54 Prozent zugenommen. Der Krankenstand insgesamt ist im gleichen Zeitraum um fünf Prozent gestiegen. „Die Fehlzeiten im Saarland sind stärker geprägt von psychischen Erkrankungen als anderswo“, sagt Jürgen Günther, Leiter der DAK-Landesvertretung im Saarland. „Unser Report zeigt, dass viele Menschen, die bereits vor der Pandemie mit psychischen Problemen zu kämpfen hatten, extrem unter den anhaltenden Belastungen durch Corona leiden. Die Betroffenen finden schwer wieder in ihren Berufsalltag zurück.“ Das habe viel mit den besonderen Arbeitsbedingungen unter Corona zu tun, aber auch mit Stigmatisierung. In der Familie und der Arztpraxis würden die Menschen mittlerweile offener über Depressionen oder Ängste sprechen. „Aber in vielen Firmen sind psychische Probleme weiter ein Tabu“, sagt Günther. „Arbeitgeber müssen Stress und mögliche Belastungen mehr in den Fokus rücken und innerbetriebliche Abläufe schaffen, die die psychische Gesundheit stützen.“

Die DAK-Psychoreporte der vergangenen Jahre dokumentieren, dass die Frauen im Saarland seit Jahren wegen psychischer Erkrankungen häufiger und länger fehlen als Männer. Besonders Frauen, die im Gesundheitsbereich und in Behörden arbeiten, sind betroffen. Die Psychologin Maria Austermann, bei der DAK zuständig für Prävention, geht davon aus, dass Frauen bei psychischen Beschwerden eher Hilfe suchen als Männer. Zudem sei bekannt, dass Frauen öfter in Grübelschleifen gefangen seien. Nicht zuletzt schrieben Ärzte Frauen eher psychische Probleme zu als Männern. Der aktuelle Report zeigt für den Zeitraum der Pandemie in bestimmten Altersgruppen bei beiden Geschlechtern eine ausgeprägte Steigerung der psychischen Erkrankungen. Bei den Männern hat sich die Zahl der Psych-Fehltage in der Gruppe der 45- bis 49-Jährigen verdoppelt. Bei den erwerbstätigen Frauen zwischen 55 und 59 liegt der Zunahme im Vergleich zu 2019 bei 59 Prozent. Auch bei jungen Frauen im Alter von 20 bis 24 Jahren gibt es einen deutlichen Anstieg von 57 Prozent.

Die meisten Psych-Krankschreibungen gibt es wie in den Vorjahren bei den über 60-jährigen Berufstätigen. Bei den Frauen traf es im vergangenen Jahr 16 von 100 Personen, bei den Männern zehn von 100. „In dieser Altersgruppe treten vermehrt körperliche Erkrankungen auf, zudem nimmt die Leistungsfähigkeit ab. Das belastet auch die Psyche. Ich halte es auch für möglich, dass die zunehmende Arbeitsverdichtung und die ständigen Neuerungen am Arbeitsplatz durch die fortschreitende Digitalisierung vielen ältern Beschäftigten Stress machen“, sagt Austermann.

Der Report belegt, dass sich bei den psychischen Erkrankungen das Verhältnis von kurzen zu langwierigen Fällen verändert. Bei kurzen Krankschreibungen bis zu drei Tagen gab es für das Jahr 2021 einen Rückgang um 20 Prozent gegenüber 2019. Krankschreibungen, die länger als 29 Tage dauerten, nahmen hingegen im gleichen Maße zu. Insgesamt dauert ein durchschnittlicher psychischer Krankheitsfall im Saarland 47,2 Tage und damit 10,8 Tage mehr als im Jahr 2011.