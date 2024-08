Late-Night-Show im Ersten Berühmter Saarländer bei ARD-Talkshow „Inas Nacht“ zu Gast

Die Entertainerin, Sängerin und Moderatorin Ina Müller empfängt in ihrer Late-Night-Show in der Hamburger Kneipe "Zum Schellfischposten" jedes Mal prominente Gäste. Der ESA-Astronaut Matthias Maurer, so die Ankündigung der ARD, berichtet von seinem sechsmonatigen Weltraumeinsatz auf der Raumstation ISS, den täglichen Bedingungen dort in Bezug auf Hygiene, Ernährung, Gesundheit und Zusammenleben sowie der bevorstehenden Mondmission.