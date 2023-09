Saarland Schlusslicht im Finanzreport der Bertelsmann-Stiftung Innenminister Jost: Zukunft der Städte und Gemeinden im Saarland gefährdet

Spaniols Satz von den aus dem Ruder laufenden Kosten deutet jedoch an, dass künftig alles wohl nur noch schlimmer wird. Dabei ist der am Mittwoch veröffentlichte jüngste Finanzreport 2023 der Bertelsmann Stiftung aus saarländischer Sicht bereits desillusionierend genug: Kein anderes Flächenland steht demnach, was das Verhältnis von Einnahmen und Ausgaben (Finanzierungssaldo) anbelangt, kommunal schlechter dar. Der Abstand des Schlusslichts Saarland zum Vorletzten Sachsen ist eklatant: Die hiesigen Kommunen haben mittlerweile ein Defizit von minus 181 Euro pro Einwohner aufgehäuft, in Sachsen sind es minus 85 Euro.